Экипаж подводного аппарата АС-36 отработал задачи поисково-спасательного обеспечения в Белом море

В акватории Белого моря состоялась плановое учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота по варианту оказания помощи условно аварийной подводной лодке. Экипаж автономного спасательного аппарата АС-36 и его судна-носителя «Михаил Рудницкий» успешно выполнил комплекс учебных задач в рамках программы спасательной подготовки.

В одной из бухт Белого моря обитаемый глубоководный аппарат АС-36 был спущен с борта судна-носителя «Михаил Рудницкий». Экипаж аппарата выполнил маневрирование в надводном и подводном положении. Затем отработал задачи по поиску объекта по водой.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-36 успешно выполнил работы под водой и был возвращён обратно на борт.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473597@egNews