Экипаж подводного крейсера «Тула» отработал задачи базовой подготовки

В преддверии Дня моряка-подводника на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Тула» состоялись тренировки экипажа по элементам базовой подготовки. Мероприятия боевой подготовки были отработаны в месте стоянки корабля в главной базе подводных сил – городе Гаджиево.

Личный состав боевых частей отработал вводные по борьбе с пожаром при стоянке и на ходу корабля с герметизацией отсеков и приведением в готовность к применению переносных и стационарных средств пожаротушения. Также подводники провели тренировку на боевых постах по плаванию в надводном положении, погружению и всплытию, отработали различные варианты действий по аварийной тревоге.

Тренировки прошли под руководством командира экипажа капитана 1 ранга Михаила Морозова.

Как сообщает пресс-служба СФ, в тренировках также приняли участие журналисты федеральных и региональных СМИ, которые подготовили материалы о службе моряков-подводников к их профессиональному празднику.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12413646@egNews