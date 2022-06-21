Экипаж подводной лодки Северного флота отработал стрельбу по воздушной цели в Баренцевом море

Экипаж одного из атомных подводных ракетных крейсеров Северного флота во время выполнения плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море отработал стрельбу по имитированной воздушной цели из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла».

В качестве мишени была использована осветительная мина, поставленная малым ракетным кораблём «Рассвет». По данным объективного контроля цель была успешно поражена.

Наведение на цель и выполнение противовоздушной стрельбы расчёт ПЗРК осуществил с корпуса подводной лодки, находившейся в надводном положении.

Данное боевое упражнение предназначено для подготовки экипажа к противодействию средствам воздушного нападения противника при экстренном всплытии корабля из-за какой-либо нештатной ситуации: аварии или эвакуации пострадавшего.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подготовку к применению ПЗРК, которыми обеспечены все подводные лодки, расчёты ПЗРК прошли на учебно-тренировочном комплексе в бригаде морской пехоты Северного флота во время ежегодного учебного сбора. Там они изучили устройство и тактико-технические характеристики комплекса, отработали навыки стрельбы из него на тренажере и выполнили практические стрельбы на полигоне.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12425898@egNews