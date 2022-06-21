В Мурманской области увеличат финансирование программы временного трудоустройстваМурманская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания» 22 июня
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.06.22 10:00

Экипаж подводной лодки Северного флота отработал стрельбу по воздушной цели в Баренцевом море

Экипаж одного из атомных подводных ракетных крейсеров Северного флота во время выполнения плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море отработал стрельбу по имитированной воздушной цели из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла».

В качестве мишени была использована осветительная мина, поставленная малым ракетным кораблём «Рассвет». По данным объективного контроля цель была успешно поражена.

Наведение на цель и выполнение противовоздушной стрельбы расчёт ПЗРК осуществил с корпуса подводной лодки, находившейся в надводном положении.

Данное боевое упражнение предназначено для подготовки экипажа к противодействию средствам воздушного нападения противника при экстренном всплытии корабля из-за какой-либо нештатной ситуации: аварии или эвакуации пострадавшего.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подготовку к применению ПЗРК, которыми обеспечены все подводные лодки, расчёты ПЗРК прошли на учебно-тренировочном комплексе в бригаде морской пехоты Северного флота во время ежегодного учебного сбора. Там они изучили устройство и тактико-технические характеристики комплекса, отработали навыки стрельбы из него на тренажере и выполнили практические стрельбы на полигоне.

 

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12425898@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:20Мультфильмы (0+/6+)15:20«Великие империи мира». Документальный цикл (0+)16:30«Криминальная полиция». Художественный сериал, 15 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кому в июне заплатят больше всего: топ вакансий с зарплатой до 500 тысяч рублей в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Нефтяной рынок демонстрирует подъём, а доллар умеренное снижение-PRO Энергетику (18+)ПМЭФ – 2022: «Россети Северо-Запад» готовы перевести на электричество котельные Мурманской области для уменьшения карбонового следа в Арктике-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуме приняты два важных законопроекта, расширяющих жилищные права военнослужащих
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика