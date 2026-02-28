Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» отработал в Баренцевом море задачи противовоздушной и антидроновой обороны
Боевые упражнения проводились в рамках второй задачи курса боевой подготовки надводных кораблей под названием «Действия одиночного корабля по предназначению в море».
Атаку средств воздушного нападения условного противника отразил боевой расчёт зенитного ракетного комплекса, выполнив практические пуски зенитных ракет по различным воздушным целям.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, «устиновцы» провели тренировку по борьбе с беспилотными робототехническими комплексами, уничтожая условные цели посредством скорострельных артиллерийских автоматов. Североморцы также выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским и береговым мишеням.
Подготовка экипажа корабля проводится с учётом особенностей современной вооруженной борьбы на море.
Районы стрельб были временно закрыты для судоходства и полётов авиации.
