Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» отработал в Баренцевом море задачи противовоздушной и антидроновой обороны

Боевые упражнения проводились в рамках второй задачи курса боевой подготовки надводных кораблей под названием «Действия одиночного корабля по предназначению в море».

Атаку средств воздушного нападения условного противника отразил боевой расчёт зенитного ракетного комплекса, выполнив практические пуски зенитных ракет по различным воздушным целям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, «устиновцы» провели тренировку по борьбе с беспилотными робототехническими комплексами, уничтожая условные цели посредством скорострельных артиллерийских автоматов. Североморцы также выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским и береговым мишеням.

Подготовка экипажа корабля проводится с учётом особенностей современной вооруженной борьбы на море.

Районы стрельб были временно закрыты для судоходства и полётов авиации.

Фото: https://vk.com/mil