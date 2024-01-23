Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» принял участие в Баренцевом море в ряде корабельных учений и тренировок

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вчера провёл в Баренцевом море учение с силами поисково-спасательного обеспечения. Совместно с экипажем спасательного буксира СБ-406 экипаж крейсера отработал действия по буксировке корабля, условно терпящего бедствие.

Ранее экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» провёл в полигонах боевой подготовки Северного флота учение по противовоздушной обороне во взаимодействии с самолетами Су-24 и Ил-З8 смешанного авиационного корпуса Северного флота. На завершающем этапе данного мероприятия были выполнены зенитные и артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям.

Кроме того, экипаж крейсера отработал задачи на боевых постах и командных пунктах по сигналу боевой тревоги. Было проведено учение по нанесению ракетного удара главным комплексом крейсера по группировке надводных сил на максимальной дистанции, а также отработано уничтожение малоразмерных быстроходных надводных целей артиллерией.

Учение было отработано с применением компьютерного моделирования тактической обстановки без фактического применения ракетного оружия и с практическим применением корабельной артиллерии. Выдача целеуказания по корабельной группировке условного противника проводилась по условным координатам, а артиллеристы выполняли стрельбы по буксируемым морским мишенным позициям.

Также был выполнен комплекс артиллерийских стрельб по береговым целям. Боевой расчет артиллерийской установки АК-130 совершенствовал свое мастерство в поражении скрытых береговых мишенных позиций.

По предварительным итогам учения все мишени, по которым велась стрельба, были успешно поражены.

За время выхода в море экипажем крейсера отработаны организация несения походной вахты, действия по внезапным вводным и тревогам, а также ряд корабельных боевых учений, в том числе по противолодочной и противодиверсионной обороне

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, «Маршал Устинов» — ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием «Маршал Устинов».

Его длина — 186 метров, ширина — 20.8 метров, максимальная скорость — 32 узла, экипаж — около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитного ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12497108@egNews