Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» выполнил задачи боевой подготовки в Баренцевом море

Экипаж ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки успешно выполнил ряд корабельных учений и тренировок в Баренцевом море. В течение нескольких дней экипаж ракетного крейсера отрабатывал ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, боевую и повседневную организацию, совершенствовал морскую выучку в море.

Экипаж крейсера отработал задачи на боевых постах и командных пунктах по первой боевой готовности. Было проведено учение по нанесению ракетного удара главным комплексом крейсера по группировке надводных сил на максимальной дистанции, а также отработано уничтожение малоразмерных быстроходных надводных целей артиллерией.

Учение было отработано с применением компьютерного моделирования тактической обстановки без фактического применения ракетного и артиллерийского оружия. Выдача целеуказания по корабельной группировке условного противника проводилась по условным координатам.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, «Маршал Устинов» – ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошёл в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием «Маршал Устинов». Его длина – 186 метров, ширина – 20,8 метра, максимальная скорость 32 узла, экипаж – около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

Фото: https://mil.ru/news/6f5891e0-10be-42c7-8e48-1f05b35f0713