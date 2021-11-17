Экипаж ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» завершил ревакцинацию от коронавирусной инфекции

Вчера завершил ревакцинацию от коронавирусной инфекции очередной экипаж корабля Северного флота — ракетного крейсера «Маршал Устинов». Прививку вторым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») получила последняя группа из 50 военных моряков.

Ревакцинация проходила в корабельной амбулатории под руководством начальника медицинской службы корабля. Для выполнения инъекций на крейсер была отправлена специально подготовленная медицинская бригада 1469-го Военно-морского клинического госпиталя Минобороны России.

Перед прививкой вторым компонентом военнослужащие проходили термометрию и медицинский осмотр, заполняли анкету пациента. Противопоказаний к прививке или непереносимости препарата ни у одного военнослужащего выявлено не было. За весь 2021 год после вакцинации личного состава ракетного крейсера «Маршал Устинов» только один из более пяти сотен членов экипажа переболел новой коронавирусной инфекцией, причем в лёгкой форме.

Ревакцинация военнослужащих на Северном флоте проходит в плановом порядке. Всем воинам-североморцам, которые должны быть привиты от COVID-19 с июня по октябрь, были своевременно сделаны инъекции обеими компонентами вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Её запасов, сформированных на Северном флоте, хватит для ревакцинации всего личного состава.

Вакцинация от COVID-19 началась на Северном флоте 1 декабря прошлого года. Первым был привит экипаж нового фрегата «Адмирал флота Касатонов», отправлявшегося в свой первый дальний поход. В дальнейшем прививку получили все военные моряки.

Всего на Северном флоте вакцинацию препаратом «Спутник V» прошло 99 процентов военнослужащих, сообщает пресс-служба СФ.