Экипаж РПКСН «Князь Владимир» готовит корабль к межбазовому переходу

Экипаж нового атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота проекта Борей-А «Князь Владимир», на котором 12 июня в Северодвинске был поднят Андреевский флаг, приступил к подготовке корабля к межбазовому переходу в пункт постоянной дислокации на Кольском полуострове.

В конце июня крейсер выйдет из Беломорской военно-морской базы в Белое море и в течение нескольких дней перейдёт в главную базу подводных сил Северного флота – Гаждиево.

Ранее на одном из служебных совещаний командующий флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев поставил задачи подчинённым управлениям и подводным силам флота спланировать деятельность нового крейсера до конца учебного года.

РПКСН «Князь Владимир» является головным кораблём усовершенствованного проекта «Борей» - «Борей-А». Он отличается от первых трёх крейсеров проекта 955 обводами корпуса, улучшенной маневренностью, малошумностью и различными системами управления. Его испытания проходили в Белом и Баренцевом морях. Экипаж крейсера успешно выполнил проверку всех систем морского подводного оружия и главного ракетного комплекса. В октябре 2019 года из Белого моря они провел стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» по полигону «Кура» на Камчатке.

Как сообщает пресс-служба СФ, для эксплуатации корабля сформированы два экипажа подводников под командованием капитанов первого ранга Владислава Дружина и Александра Манина. Первый экипаж участвовал в торжественной церемонии первого подъема Андреевского флага на крейсере в День России. Второй 24 июня экипаж открывал современную часть военного парада, посвящённого 75-летию Великой Победы в городе-герое Мурманске.