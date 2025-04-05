За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномёт и восемь пунктов управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 4 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Владимировка, Водолаги, Журавка, Кондратовка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Приволье, Садки и Юнаковка в Сумской области.

Экипаж самолёта Су-34 ВКС России нанёс авиаудар по расположению пункта временной дислокации ВСУ в курском приграничье. Перед боевым вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации противника в приграничном районе Курской области. Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолёта Су-35с с авиационными управляемыми ракетами класса «воздух-воздух». После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена.

За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномёт и восемь пунктов управления БПЛА.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: более 71940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортёра, 2247 боевых бронированных машин, 2609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и семь «MLRS» производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil