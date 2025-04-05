В Мурманской области учреждён почётный знак «За оказание помощи и поддержки участникам специальной военной операции «СВОих не бросаем»В Мурманской области закончилась климатическая зима
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.04.25 09:30

Экипаж самолёта Су-34 ВКС России нанёс авиаудар по расположению пункта временной дислокации ВСУ в курском приграничье

За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномёт и восемь пунктов управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 4 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Владимировка, Водолаги, Журавка, Кондратовка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Приволье, Садки и Юнаковка в Сумской области.

Экипаж самолёта Су-34 ВКС России нанёс авиаудар по расположению пункта временной дислокации ВСУ в курском приграничье. Перед боевым вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации противника в приграничном районе Курской области. Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолёта Су-35с с авиационными управляемыми ракетами класса «воздух-воздух». После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена.

За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномёт и восемь пунктов управления БПЛА.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: более 71940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортёра, 2247 боевых бронированных машин, 2609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и семь «MLRS» производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Отделение СФР по Мурманской области проактивно назначило надбавку к пенсиям более 21,5 тысячи жителей региона с инвалидностью и старше 80 лет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире19:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:30«Королева и завоеватель». Художественный сериал, 21 серия (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сторонников раздельных бюджетов среди российских пар становится больше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 18 копеек, доллар потерял почти 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Важную инициативу депутатов Мурманской областной Думы поддержали на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»