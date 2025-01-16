За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, два бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре миномёта.

Министерство обороны Российской Федерации 15 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражено две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Замостье, Ивашковский, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Погребки, Суджа, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, два бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре миномёта.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil