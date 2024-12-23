Обладатели «Паспорта полярника» могут получить скидки на туристические поездки и экскурсии по Мурманской областиУдивительные люди и их дела: в румынских школах проводят уроки доброты, 88-летняя испанка - фитнес-тренировки для пожилых, а в Ирландии возрождается традиция поднятия огромных камней
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.12.24 09:30

Экипаж Су-34 нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк «Leopard» немецкого производства, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, шесть миномётов и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 22 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька. Отражено три контратаки штурмовых групп противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гуево, Кругленькое, Меловой, Никольский и Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил РФ нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк «Leopard» немецкого производства, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, шесть миномётов и станция радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года: какие сферы и профессии в Мурманской области оказались самыми «богатыми» в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
20.12.24 23:28
Что-то в Год семьи в Кольском Заполярье с демографией провал, если судить по данным Мурманскстата. Естественная убыль 2130 человек на 1 октября этого года, родившихся тоже меньше - минус 269 северян.
Комментарий к новости:«На поддержку семей в бюджете Мурманской области 2025 года заложено почти 5 миллиардов рублей»: губернатор Андрей Чибис принял участие в профильном заседании Госсовета при Президенте России
Ирина
17.12.24 23:33
Вот это поворот событий! Одноклассницы! Видимо Светлана за что-то мстит Марине! Почему нет ни слова о том,что она пыталась подсказать Марине, что так дела не делаются, по старой дружбе школьной .Сразу
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Открытая студия + Политика». Информационная программа (12+)15:00«Удиви меня». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Утверждён средний индекс изменения платы за услуги ЖКХ граждан в Мурманской области в размере 15%, а максимальный 17,1%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти.-PRO Энергетику (18+)Общественность одобрила проект размещения двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2 в г. Полярные Зори-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В следующем году в Мурманской области появится новая мера поддержки «Зарплата мамы 2.0»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика