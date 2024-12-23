За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк «Leopard» немецкого производства, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, шесть миномётов и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 22 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька. Отражено три контратаки штурмовых групп противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гуево, Кругленькое, Меловой, Никольский и Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил РФ нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк «Leopard» немецкого производства, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, шесть миномётов и станция радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil