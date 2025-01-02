За сутки потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, уничтожены девять боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

Министерство обороны Российской Федерации 1 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, шести механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Замостье, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражено шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Веселовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Мирный, Михайловка, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Павловка в Сумской области.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

За сутки потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, уничтожены девять боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil