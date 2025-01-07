За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили до 485 военнослужащих, уничтожены 10 танков, семь боевых машин пехоты, пять бронетранспортеров, 39 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов и станция радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 6 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населённого пункта Большое Солдатское.

Решительными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена. В результате огневого поражения основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин.

Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

В ходе наступательных действий подразделения российских войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трёх бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Зазулевка, Замостье, Колмаков, Мартыновка, Марьевка, Погребки, Южный, а также Басовка, Беловоды, Богдановка, Веселовка, Журавка, Запселье, Локня, Ободы, Осоевка и Степановка в Сумской области.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по личному составу, бронированной технике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава, техники и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили до 485 военнослужащих, уничтожены 10 танков, семь боевых машин пехоты, пять бронетранспортеров, 39 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов и станция радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil