За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномёт.

Министерство обороны Российской Федерации 19 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Бондаревка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Суджа. Отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Владимировка, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Олешня, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанёс удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномёт.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil