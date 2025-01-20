Минстрой России стимулирует субъекты на оплату за отопление по факту - более удобно и прозрачноМурманский регоператор сделает перерасчёт потребителям услуги «обращение с твёрдыми коммунальными отходами»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.01.25 09:30

Экипаж Су-34 ВКС России уничтожил личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномёт.

Министерство обороны Российской Федерации 19 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Бондаревка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Суджа. Отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Владимировка, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Олешня, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанёс удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномёт.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тренды в найме в 2025 году: к чему готовиться бизнесу?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области с 1 февраля вводятся новые тарифы на перевозку пассажиров-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным валютам перед инаугурацией Трампа-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Минстрой России стимулирует субъекты на оплату за отопление по факту - более удобно и прозрачно-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика