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Мурманская область. Арктика (16+)14.01.25 09:30

Экипаж Су-34 ВКС России уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномёта, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 13 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, четырёх механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражено пять контратак противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Дмитрюков, Кругленькое, 1-й Княжий, Мартыновка, Меловой, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномёта, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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