Экипаж Су-35с выполнил воздушное прикрытие экипажей ВКС России в приграничных районах Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре бронетранспортёра, девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 2 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Ивашковский, Лебедевка, Малая Локня, Михайловка, Свердликово и Суджа. Отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Барановка, Иволжанское, Низы и Хотень в Сумской области.

Экипаж многоцелевого сверхманёвренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнил воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области. В ходе выполнения боевых задач экипаж многоцелевого истребителя Су-35с отработал воздушное прикрытие в заданном районе действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ. Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолёт выполнил обнаружение объектов ПВО противника.

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре бронетранспортёра, девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil