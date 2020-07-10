Экипаж «Святого Павла» оказался грешен

В Мурманске арестовано судно «Святой Павел» (компания-судовладелец ООО «Полярное сияние») в рамках расследования дела о незаконном вылове рыбы

Как сообщает пресс-служба Погрануправления по западному арктическому району, на борту судна было найдено 7,461 тонны рыбы, которая была добыта в районе, где запрещено использовать донный трал. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил 2 млн 47 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении судовладельца и капитана судна расследуются административные дела по ч. ст.8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море).