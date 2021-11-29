Экипаж танкера «Академик Пашин» прибыл в Мурманск из дальнего похода в Атлантику

В порт приписки Мурманск вчера возвратился средний морской танкер «Академик Пашин», обеспечивший дальний поход отряда кораблей и судов Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» в Атлантике и Средиземном море.

Экипаж танкера отлично выполнил поставленные задачи по снабжению боевого корабля и спасательного буксирного судна топливом, водой и продовольствием в море, как на ходу, так и во время якорных стоянок. Безопасность судна при плавании в отрыве от отряда обеспечила группа морской пехоты, располагавшаяся на борту танкера вместе с экипажем.

Плавание танкера по Кольскому заливу было осложнено плохой видимостью из-за сильного мороза и связанного с ним парением. Как и прибывший днём ранее спасательный буксир «Алтай», танкер

Швартовка судна к мурманскому причалу вспомогательного флота проходила уже в тёмное время в сопровождении военного оркестра Северного флота. На причале моряков встретил заместитель командующего флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Дмитрий Украинец. Он поздравил моряков с возвращением домой, поблагодарил за успешное выполнение поставленных задач дальнего похода и вручил традиционный пирог.

После краткого митинга экипаж был отпущен по домам. На судне оставлены лица дежурно-вахтенной службы.

Как сообщает пресс-служба СФ, на этой неделе в главную базу флота – Североморск прибудет последний и главный участник дальнего похода в Атлантику – большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Его экипаж завершает выполнение учебно-боевых задач в Норвежском море. Всего за время похода корабль прошёл более 27,8 тысяч морских миль.