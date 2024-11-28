Экипаж танкера Северного флота «Академик Пашин» прибыл в Мурманск из дальнего похода

В порт приписки Мурманск из дальнего похода возвратился средний морской танкер Северного флота «Академик Пашин», решавший задачи материально-технического обеспечения кораблей и судов Военно-Морского Флота России в различных районах Мирового океана.

Швартовка судна к мурманскому причалу вспомогательного флота проходила в сопровождении военного оркестра Центра материально-технического обеспечения Северного флота. На причале моряков встретил заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вице-адмирал Дмитрий Украинец, родные и близкие членов экипажа.

От имени командующего Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, Дмитрий Украинец поздравил моряков с возвращением домой, поблагодарил за успешное выполнение всех поставленных задач дальнего похода, вручил грамоты и традиционного жареного поросёнка.

«Приятно было слышать тёплые слова от Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России в отношении экипажа танкера, о высоком мастерстве и профессионализме, который по итогам данного дальнего похода отмечают все должностные лица Военно-морского флота», - сказал вице-адмирал Дмитрий Украинец.

Экипаж танкера отлично выполнил все поставленные задачи по снабжению кораблей и судов Военно-морского флота России топливом, водой и продовольствием.

За время дальнего похода экипаж танкера произвёл 34 пополнения запасов боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России, передал более 8,6 тысячи тонн горючесмазочных материалов, более 520 тонн пресной воды и свыше 50 тонн продовольствия. Пополнение запасов кораблей и судов производилось в море, как на ходу, так и во время якорных стоянок.

Географией похода стали Атлантический и Индийский океаны, Красное и Средиземное моря.

Безопасность судна при плавании в отрыве от отряда кораблей обеспечила группа морских пехотинцев, из состава отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, располагавшаяся на борту танкера вместе с экипажем. Здоровье экипажа обеспечил представитель медицинской службы Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, одной из задач данного похода стало обеспечение отряда кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», в том числе в период захода в порт Гавана Республики Куба.

Дальний поход «Академика Пашина» продолжался около полугода, за это время было пройдено более 23 тысяч морских миль.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12539236@egNews