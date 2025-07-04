Экипаж тральщика «Котельнич» проведёт тренировки по поиску и обнаружению мин в Баренцевом море
Базовый тральщик «Котельнич» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вчера приступил к отработке комплекса учебно-боевых задач в полигонах боевой подготовки Баренцева моря.
Экипаж тральщика проведёт тренировки по поиску и обнаружению мин с использованием гидроакустических станций и тралов.
На заключительном этапе учения экипаж корабля выполнит артиллерийские стрельбы по плавающей мине и проведёт подрыв мин различными способами.
Как сообщает пресс-служба СФ, кроме этого, военные моряки отработают задачи по устранению условных боевых повреждений оружия и технических средств корабля на ходу, общей организации борьбы за живучесть в море.
После выполнения учебно-боевых задач в море тральщик вернётся в пункт постоянного базирования.
Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457275832%2F4d2071a778cfeee57a