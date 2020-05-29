Экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» завершил подготовку к выходу в море

Экипаж флагманского корабля Северного флота — тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» — завершил подготовку к выходу в море, который планируется совершить на следующей неделе.

Проверка готовности экипажа к выполнению учебно-боевых задач в море прошла под руководством командира дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Весь личный состав крейсера сдал зачёты по своим специальностям, принял участие в тренировках на боевых постах по различным вводным, учениях по борьбе за живучесть корабля, по приготовлению корабля к бою и походу, а также к плаванию в узкостях.

Кроме того, был проведён корабельный смотр спасательного имущества. У каждого члена экипажа были проверены личные средства спасения на воде, а также приняты зачёты по надеванию спасательного гидрокостюма.

Как сообщает пресс-служба СФ, перед планируемым выходом в море на крейсере было выполнено пополнение артиллерийского и ракетного боезапаса.

В Баренцевом море корабль отработает ряд задач одиночного плавания, выполнит проверку комплексов оружия, радиотехнического, гидроакустического вооружения и аппаратуры радиоэлектронной борьбы.