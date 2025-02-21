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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.25 09:30

Экипаж тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожил замаскированные укрепленные позиции ВСУ в Суджанском районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, бронетранспортёр, 10 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий и четыре миномёта, а также три пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 20 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трёх бригад территориальной обороны и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский и Суджа. Отражено четыре контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Викторовка, Замостье, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Новая Сорочина, Черкасское Поречное, А Также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирлоги, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

В Суджанском районе Курской области расчёты тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с живой силой противника. Незаметно для противника «Солнцепёк» в вечерние сумерки выезжает на боевую позицию. После наступления тёмного времени суток в сторону противника отправляется «море огня», выжигая термобарическими зарядами всё живоё на украинских позициях.

Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчётами разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.

Пакет 24-х термобарических снаряда, способен накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления.

Работать ночью расчётам боевых машин приходится чаще, чем днём. Это безопаснее, и дополнительно создаёт эффект неожиданности для противника, который предпочитает покинуть зоны поражения наших тяжёлых огнемётов.

В этот раз ТОСы российских десантников поразили и уничтожили живую силу ВСУ, укрывшуюся в замаскированных укреплённых опорных пунктах.

За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, бронетранспортёр, 10 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий и четыре миномёта, а также три пункта управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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