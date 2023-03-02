Экипаж вертолёта Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота установил рекорд Вооружённых Сил России

Экипаж вертолёта Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка армии ВВС и ПВО Северного флота под командованием капитана Дмитрия Назарова установил рекорд Вооружённых Сил России, впервые в истории выполнив посадку вертолёта на остров Яя в море Лаптевых.

Данный факт занесён в Книгу рекордов Вооружённых Сил Российской Федерации за 2022 год.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, посадка вертолёта на арктический остров была осуществлена в прошлом году в ходе выполнения задач отрядом боевых кораблей Северного флота с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко». Выполнив посадку на остров, экипаж вертолёта установил на нём флаг Российской Федерации.

Остров Яя в море Лаптевых открыт в 2013 году экипажами вертолётов Ми-26 при полёте из Тикси на аэродром Темп, расположенный на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.

В 2014 году на остров впервые высадились люди с исследовательского судна ВМФ России «Адмирал Владимирский».

В 2022 году Книга рекордов Вооружённых сил Российской Федерации пополнилась новыми 32 рекордами (достижениями), всего, с учётом 2022 года она содержит 447 рекордов (достижений).

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12456465@egNews