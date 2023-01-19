Экипаж вертолёта Ка-27 фрегата «Адмирал Горшков» выполнил полёты на воздушную разведку в сложных гидрометеоусловиях

Также в ходе лётной смены экипаж выполнил взлёты и посадки на вертолётную площадку фрегата на ходу, с целью поддержания уровня натренированности лётного состава. Полёты проходили при волнении моря до 3 баллов и скорости ветра около 15 метров в секунду.

Корабельная авиагруппа фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработала полёты вертолёта Ка-27 с борта корабля в сложных гидрометеоусловиях в Атлантическом океане.

Тренировки лётчиков носили плановый характер. Во время полётов ими была проведена воздушная разведка с целью вскрытия воздушной и надводной обстановки по маршруту перехода фрегата.

Также в ходе лётной смены экипаж выполнил взлёты и посадки на вертолётную площадку фрегата на ходу, с целью поддержания уровня натренированности лётного состава. Полёты проходили при волнении моря до 3 баллов и скорости ветра около 15 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, начавшийся 4 января дальний поход фрегата «Адмирал Флота Советского союза Горшков» проходит под руководством командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого. Основная задача похода – обеспечение российского военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-Морского Флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон». Корабль, вооруженный «Цирконами» способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

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