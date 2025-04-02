Экипаж вертолёта Ка-52м нанёс удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье

За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 1 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52м нанёс удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil