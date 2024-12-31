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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.24 09:30

Экипаж вертолёта Ка-52м нанёс удар ракетами по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 30 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Отражено пять атак штурмовых групп ВСУ.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка, Никольский, Рубанщина, Русское Поречное, Свердликово, а также Басовка, Беловоды и Журавка в Сумской области.

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

За сутки потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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