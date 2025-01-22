За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк «Abrams» и боевая машина пехоты «Bradley» производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 21 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Старая Сорочина и Свердликово. Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Михайловка, Новая Сорочина, Олешня, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

Экипаж вертолёт Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Он нанёс ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрывавшихся в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолёта благополучно вернулся на аэродром вылета.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.

За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк «Abrams» и боевая машина пехоты «Bradley» производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil