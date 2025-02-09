Экипаж вертолёта Ми-28нм нанёс удар авиационными ракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в курском приграничье

За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, в т.ч. одна БМП «Bradley» производства США, четыре бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять миномётов, две пусковые установки РСЗО (БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган»), инженерная машина разграждения «Pionierpanzer 2» производства Германии, а также три пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 8 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный. Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Замостье, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Рубанщина, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке штурмовых подразделений группировки «Север», лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, в т.ч. одна БМП «Bradley» производства США, четыре бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять миномётов, две пусковые установки РСЗО (БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган»), инженерная машина разграждения «Pionierpanzer 2» производства Германии, а также три пункта управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil