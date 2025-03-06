Экипаж вертолёта Ми-28НМ нанёс удар по личному составу и броневой технике ВСУ в курском приграничье

За сутки потери ВСУ составили более 215 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два миномёта, стация радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 5 марта опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, 1-Й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Старая Сорочина и Суджа.

Отражено три контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Зазулевка, Замостье, 2-Й Княжий, Колмаков, Косица, Локня, Меловой, Мирный, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Запселье, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы ударными авиационными ракетами нанёс удар по личному составу и броневой техники ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке отряда группировки «Север» лётчики армейской авиации выполнили пуски ракеты по заданным координатам. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракеты ПЗРК.

Передовой авиационный наводчик подтвердил утверждение всех целей ВСУ.

За сутки потери ВСУ составили более 215 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два миномёта, стация радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil