За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 11 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Погребки. Отражено девять контратак противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Богдановка, Бондаревка, Викторовка, Гончаровка, Гуево, Заолешинка, Казачья Локня, Кругленькое, Кубаткин, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28нм в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil