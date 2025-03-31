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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.25 09:30

Экипаж вертолёта Ми-28НМ ударными авиационными ракетами уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 30 марта опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Малая Рыбица, Мирополье, Могрица, Садки, Храповщина, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Экипаж армейской авиации в районе вертолёта Ми-28НМ, в составе смешанной тактической группы нанёс ударных авиационных ракет по личному составу и броневой техники ВСУ в приграничном Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке отряда группировки «Север» лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракеты ПЗРК. Передовой авиационный наводчик подтвердил утверждение всех целей ВСУ.

За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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