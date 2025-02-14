Экипаж вертолёта Ми-28нм уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в курском приграничье

За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три миномёта, зенитный ракетный пушечный комплекс, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 13 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжёлой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Меловой, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа. Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Кругленькое, Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Новая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Ободы в Сумской области.

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы, сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три миномёта, зенитный ракетный пушечный комплекс, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil