За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 20 марта опубликовало водку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня.

Отражено две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Иволжанское, Локня, Марьино, Мирополье, Новая Сечь, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35м уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение заданных целей.

За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil