Экипаж вертолёта Северного флота провёл учение по доставке специальных грузов на борт подводной лодки

Экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27 из состава смешанного авиационного корпуса Северного флота провёл учебные полёты по доставке специальных грузов на борт подводной лодки в море.

С получением задачи по доставке груза, экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27 вылетел в район боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. После обнаружения подводной лодки, вертолётчики сблизились и визуально определили расстояние до неё.

В ходе тренировок экипаж вертолёта выполнил зависание над подводной лодкой, учитывая при этом погодные условия, направление ветра и её курс. Передача специального груза на борт подводной лодки осуществлялась с использованием лебёдки с электроприводом ЛПГ-300, находящейся на борту вертолёта.

Как отмечает пресс-служба СФ, учение проходило во взаимодействии с одной из подводных лодок Северного флота. Данные тренировки позволяют оперативно доставлять грузы на борт подводных лодок в море в случае необходимости.

Вертолёт Ка-27 является основным вертолётом морской авиации ВМФ России. Вертолёты Ка-27 способны вести поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполнять транспортные задачи при обеспечении действий корабельных группировок. Противолодочные версии предназначены для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника.

Фото: https://mil.ru/news/f34e3294-3414-4c60-8677-dce89bae9629