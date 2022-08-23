Экипажам атомных подводных лодок «Князь Олег» и «Новосибирск» переданы походные храмы

В Гаджиево в храме Святого Апостола Андрея Первозванного состоялась церемония освящения и передачи походных иконостасов экипажам атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Олег» и атомного подводного ракетного крейсера «Новосибирск».

Чин освящения реликвий совершил настоятель храма и помощник командира соединения подводных лодок по работе с верующими военнослужащими игумен Аввакум.

Два иконостаса командирам подводных лодок «Князь Олег» и «Новосибирск» передал президент благотворительного общественного фонда помощи ветеранам и инвалидам силовых структур «Омофор» вице-адмирал в отставке Александр Бражник. Александр Иванович долгое время служил на Северном флоте, завершил военную карьеру в должности начальника штаба Балтийского флота.

«Фонд занимается возрождением воинской традиции – иметь на кораблях и в воинских частях православные походные храмы, - рассказал Александр Иванович. – Более ста лет назад эта традиция была прервана, и фонд взял на себя миссию – возродить её. На сегодня фондом подарено военнослужащим 68 походных храмов, в том числе 22 храма - подводным лодкам и кораблям всех флотов. 4 православных храма есть на Новосибирских остовах. Находятся люди благодарные за службу военным морякам и они не жалеют средств для того чтобы выделить нашему фонду средства для изготовления, проектирования и передачи походных храмов».

Изготавливают походные храмы в мастерских. Для надводных кораблей их делают в основном на деревянной основе. Для подводных лодок - на тканевой. Такие иконы не занимают много место в весьма ограниченном пространстве прочного корпуса. Полотна с иконостасами разворачивают в дни церковных праздников. В остальное время их хранят в компактной упаковке, вес которой вместе со всем содержимым составляет несколько килограммов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, вместе иконами были передана и верительные грамоты: на владение иконостасом походного храма святителя Иоанна Тобольского экипажу атомной подводной лодки «Новосибирск», на походный храм иконы Божьей Матери «Нерушимая стена» - экипажу подводного крейсера «Князь Олег».

Походные храмы будут сопровождать подводников во время их перехода на Тихоокеанский флот к месту постоянного базирования.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12435075@egNews