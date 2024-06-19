Экипажи АПЛ Северного флота выполнили пуски крылатых ракет по морской цели в Баренцевом море

Ложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении около 170 километров. По данным объективного контроля боевое упражнение выполнено успешно, применявшееся ракетное оружие ещё раз подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надёжность.

Атомные подводные ракетные крейсеры «Северодвинск» проекта 885 и «Орёл» проекта 949А Северного флота выполнили практическую ракетную стрельбу по морской цели в Баренцевом море. Ракетная стрельба выполнялась в соответствии с планом боевой подготовки сил Северного флота в рамках проведения контрольных мероприятий за зимний период обучения.

Ложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении около 170 километров. По данным объективного контроля боевое упражнение выполнено успешно, применявшееся ракетное оружие ещё раз подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надёжность.

Район проведения ракетной стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Выполнение боевого упражнения обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456276344