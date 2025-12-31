Экипажи атомных ледоколов встретят новогоднюю ночь за работой

Все восемь атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот» в новогоднюю ночь будут обеспечивать безопасные ледокольные проводки в Арктике. В настоящее время в акватории Северного морского пути продолжается активный период ледообразования.

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот», основным направлением работы атомного ледокольного флота остается Обь-Енисейский район Карского моря. Только экипаж универсального атомного ледокола «Сибирь» встретит новогоднюю ночь в акватории порта Певек. После завершения выгрузки дизель-электрохода «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель»), атомоход обеспечит проводку судна в направлении порта Дудинка.

Новогодняя ночь мало чем будет отличаться от обычной на атомных ледоколах. Особое настроение создаст экипаж. Моряки украсят новогодние ёлки, сделают друг другу подарки, а главный сюрприз останется за судовыми поварами. Праздничное меню традиционно держится под секретом, но капитаны уже знают, чем в Новый год порадуют экипаж.

«Наш повар постарается сделать праздничный стол максимально по-домашнему, - делится капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» Василий Губкин. – Основным блюдом станет томленый «Цыпленок Табака», салат оливье, «сельдь под шубой», холодец и бутерброды с красной икрой».

Фото: https://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/