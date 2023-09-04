Экипажи боевых кораблей Северного флота отработал противолодочные задачи в Баренцевом море

Экипажи отряда боевых кораблей Северного флота отработал противолодочные задачи в северных районах Баренцева моря. В мероприятии приняли участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Они взаимодействовали с экипажами противолодочных вертолётов Ка-27. Моряки отработали различные способы поиска подводной лодки.

Поход кораблей и судов обеспечения проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Личный состав арктической экспедиционной корабельной группировки флота уже отработал защиту островной зоны и морского побережья на архипелаге Земля Франца-Иосифа. В ходе учения корабли взаимодействовали с морской пехотой.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, с начала похода отряд прошёл более 4400 морских миль. В ближайшее время силы арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота продолжат решать задачи по обеспечению защиты интересов России в Арктике и действовать в северных районах Баренцева моря в соответствии с планами дальнего похода.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12478058@egNews