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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.20 08:00

Экипажи бомбардировщиков Северного флота отработали нанесение удара по морским и береговым целям под прикрытием истребителей

Лётчики отдельного смешанного авиаполка Северного флота на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ и бомбардировщиках Су-24М отработали задачи лётного тактического учения по поиску и уничтожению морских и наземных объектов условного противника под прикрытием подразделений истребительной авиации от воздушных атак. Учение прошло над Баренцевым морем и Кольским полуостровом в районе полигона Лумбовский. Самолёты действовали в диапазоне высот от 4 до 7 тысяч метров.

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отработали практические пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух» по мишеням, имитирующим воздушные цели условного противника. Постановку воздушных мишеней для истребителей выполнили самолеты Су-24М. Они сбросили осветительные авиационные бомбы, которые пилоты истребителей поразили своими ракетами. В составе экипажей МиГ-31 действовали четверо молодых лётчиков, для которых выполнение ракетных пусков стало первым подобным опытом.

Во второй части лётного тактического учения экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали наведение и нанесение ракетно-бомбовых ударов по целям, имитирующим корабли, командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника на полигоне Лумбовский. Используя данные целееуказания, бомбардировщики выполнили пуски высокоточными ракетами «воздух-земля» и бомбометание, а также стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами по мишенному полю авиационного полигона. Все наземные цели были успешно поражены, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в учебно-боевых мероприятиях авиационного полка задействовано четыре истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, девять бомбардировщиков Су-24М, более 400 военнослужащих летного и инженерно-технического состава.

После выполнения учебно-боевых задач все самолёты благополучно вернулись на аэродром базирования в Мурманской области.

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