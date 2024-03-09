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Мурманская область. Арктика (16+)09.03.24 08:00

Экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении

ВСУ потеряли до 200 военнослужащих. Поражено три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, четыре склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 8 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону противника на Авдеевском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Подразделения «Южной» группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 24, 28, 33-й механизированных, 79-й, 92-й десантно-штурмовых бригад в районах Озаряновки, Курдюмовки, Георгиевки и Победы. Отразили атаку штурмовой группы 31-й механизированной бригады в районе Новомихайловки.

ВСУ потеряли до 200 военнослужащих. Поражено три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, четыре склада боеприпасов.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20.

Средствами противовоздушной обороны сбито 32 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Красное, Пески, Первомайское, Шевченко и Петровское Донецкой Народной Республики, а также шесть реактивных снарядов РСЗО «Хаймарс» и управляемая авиационная бомба AASM «Хаммер».

Вчера около 12.00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации.  Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (3 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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