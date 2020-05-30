Экипажи БПК «Североморск» и МПК «Онега» завершили учения в Баренцевом море

Экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» соединения Кольской флотилии разнородных сил и малого противолодочного корабля «Онега» Беломорской военно-морской базы Северного флота завершили совместные действия в составе корабельной поисково-ударной группы в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

На завершающем этапе манёвров БПК «Североморск» отработал взаимодействие с противолодочным вертолётом Ка-27, который действовал с берегового аэродрома и совершил несколько взлётов и посадок на палубу корабля.

Малый противолодочный корабль «Онега» отработал стрельбу по открытым и закрытым мишенным позициям на берегу. Корабль действовал в прибрежных полигонах боевой подготовки возле полуострова Рыбачий. Стрельбу по береговой цели выполнил расчёт 76-мм артиллерийской установки АК-176.

Как сообщает пресс-служба СФ, после выполнения поставленных задач в море БПК «Североморск» вернулся в главную базу Северного флота, а МПК «Онега» приступил к межбазовому переходу в Северодвинск. В Белое море корабль также отработает ряд боевых упражнений с применением артиллерийского оружия.