Экипажи дальней авиации отрабатывают воздушное патрулирование в заданном районе Мурманской области

В Мурманской области на базе смешенного авиационного полка дальней авиации проходит лётно-тактическое учение дальних бомбардировщиков Ту-22м3, военно-транспортных самолётов Ан-12 и многоцелевых вертолетов Ми-8.

Экипажи дальней авиации отрабатывают воздушное патрулирование в заданном районе, полётные задания по маршруту в различных метеорологических условиях, а также выполняют практические пуски авиационных средств поражения по установленным целям на заданных полигонах.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе учения подразделения обеспечения авиационных полков выполнят нормативы по развертыванию оперативных групп и запасных командных пунктов, инженерному оборудованию и маскировке позиций для работы в полевых условиях.

В учении также задействован батальон аэродромно-технического обеспечения, который выполняет задачи по оперативному восстановлению летного поля, условно разрушенного диверсионными группами противника.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12469848@egNews