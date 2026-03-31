Экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили сложный элемент лётной подготовки – дозаправку топливом в воздухе.

Полёты проводились над акваторией Баренцева моря и нейтральными водами Северного Ледовитого океана. В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажи Ту-142 отработали сближение с самолётом-топливозаправщиком Ил-78 дальней авиации Воздушно-космических сил России, контакт с конус-датчиком заправщика и длительное выдерживание места в строю до полного получения топлива.

Дозаправка топливом в воздухе – один из самых сложных видов лётной подготовки, требующий высочайшего мастерства и слаженности действий экипажа. Во время выполнения этого элемента на высоте около пяти тысяч метров и скорости порядка 500 километров в час экипажу Ту-142, имеющего взлётную массу свыше 180 тонн, необходимо подвести самолёт к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров, после чего выполнить надёжный контакт с заправочным устройством.

Выполнение дозаправки в воздухе существенно увеличивает радиус действия и расширяет боевые возможности дальних противолодочных самолётов Ту-142, позволяя им действовать в удалённых районах Мирового океана на значительном удалении от аэродромов базирования. Это имеет особое значение для Арктической зоны ответственности Северного флота, где протяженность маршрутов патрулирования составляет тысячи километров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам учения все учебно-боевые упражнения были выполнены с высоким качеством и соблюдением правил безопасности полетов. Экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота подтвердили готовность к выполнению задач по предназначению в любых погодных условиях и на любом удалении от аэродрома базирования.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/f6ebb700-94f3-49a6-b7ab-b460f4664ace

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
