Экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили сложный элемент лётной подготовки – дозаправку топливом в воздухе.

Полёты проводились над акваторией Баренцева моря и нейтральными водами Северного Ледовитого океана. В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажи Ту-142 отработали сближение с самолётом-топливозаправщиком Ил-78 дальней авиации Воздушно-космических сил России, контакт с конус-датчиком заправщика и длительное выдерживание места в строю до полного получения топлива.

Дозаправка топливом в воздухе – один из самых сложных видов лётной подготовки, требующий высочайшего мастерства и слаженности действий экипажа. Во время выполнения этого элемента на высоте около пяти тысяч метров и скорости порядка 500 километров в час экипажу Ту-142, имеющего взлётную массу свыше 180 тонн, необходимо подвести самолёт к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров, после чего выполнить надёжный контакт с заправочным устройством.

Выполнение дозаправки в воздухе существенно увеличивает радиус действия и расширяет боевые возможности дальних противолодочных самолётов Ту-142, позволяя им действовать в удалённых районах Мирового океана на значительном удалении от аэродромов базирования. Это имеет особое значение для Арктической зоны ответственности Северного флота, где протяженность маршрутов патрулирования составляет тысячи километров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам учения все учебно-боевые упражнения были выполнены с высоким качеством и соблюдением правил безопасности полетов. Экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота подтвердили готовность к выполнению задач по предназначению в любых погодных условиях и на любом удалении от аэродрома базирования.

