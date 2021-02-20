Экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота отработают дозаправку в воздухе

Лётчики отдельной противолодочной эскадрильи отдельного смешанного авиаполка Северного флота на дальних противолодочных самолётах Ту-142 отработают воздушную дозаправку топливом от самолёта-танкера Ил-78.

Тренировки пройдут в Краснодарском крае совместно с представителями морской авиации Тихоокеанского флота. От Северного флота в них примут участие несколько лётчиков Ту-142.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты будут выполняться как в светлое, так и в тёмное время суток.

Дозаправка в воздухе считается сложным элементом лётной подготовки. Она позволяет в несколько раз увеличить дальность полёта и радиус боевого применения авиации.