Заблокированных льдами в Енисейском заливе контейнеровоз «Спарта III» и ледокольный буксир «Кигориак» пришлось выручать «Атомфлоту»ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Чем поразил Главный храм Вооружённых сил РФ отца Сергия и кому он посвятил песню?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.01.21 13:10

Экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота продолжат практику длительных полётов над Арктикой и Атлантикой

Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полётов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана. Как заявил командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко, данная задача будет одной из приоритетных для лётчиков этого типа самолётов в 2021 году.

В течение 2020 года экипажи противолодочных самолётов Ту-142 более 20 раз выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой, а также были задействованы в межфлотских противолодочных учениях в Средиземном море.

Средняя продолжительность полётов в дальнюю морскую зону для лётчиков-противолодочников составила около 13 часов, а пройденное расстояние превышало 11 тысяч километров.

Помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, лётчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

Как сообщает пресс-служба СФ, все полёты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: В 2020 году наш регион прошёл проверку на прочность - Руслан Назаров
Олег
31.12.20 10:39
УК "Севжилсервис" повысили стоимость содержания и ремонта сразу на 70 %. Спасибо за подарок к Новому году !
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:35«Не бойся темноты». Художественный фильм (16+)23:10«Под маской жиголо». Художественный фильм (16+)01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Величина нового прожиточного минимума больше и действовать будет дольше-PRO Валюту (16+)Доллар подрос, пока рубль отдыхает-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)За самовольную смену геолокации могут уволить!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика