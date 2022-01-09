Экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота продолжат практику длительных полётов над Арктикой и Атлантикой

Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полётов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана. Данная задача будет одной из приоритетных для лётчиков этого типа самолётов в новом году.

В течение 2021 года экипажи противолодочных самолётов Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой.

Средняя продолжительность полётов в дальнюю морскую зону для лётчиков-противолодочников составила около 10 часов, а среднее пройденное расстояние за полёт превышало 7 тысяч километров.

Помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, лётчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

Как сообщает пресс-служба СФ, все полёты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12402442@egNews