Экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота продолжат практику длительных полётов над Арктикой и Атлантикой

Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полётов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Данная задача будет одной из приоритетных для лётчиков этого типа самолётов в новом году.

В течение 2022 года экипажи противолодочных самолётов Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой.

Средняя продолжительность полётов в дальнюю морскую зону для лётчиков-противолодочников составила около 12 часов, а среднее пройденное расстояние за полёт превышало 8 тысяч километров.

Помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, лётчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, все полёты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12450351@egNews