Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота продолжат практику длительных полётов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана

Данная задача будет одной из приоритетных для лётчиков этого типа самолётов в новом году.

В течение 2023 года экипажи противолодочных самолётов Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой.

Средняя продолжительность полётов в дальнюю морскую зону для лётчиков-противолодочников составила около 12 часов, а среднее пройденное расстояние за полёт превышало 8 тысяч километров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, лётчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

Все полёты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12494678@egNews