Экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и судна «Пижма» Северного флота спасли в Средиземном море пассажиров терпящей бедствие яхты

Минувшей ночью экипажи фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза «Пижма» спасли 68 пассажиров иностранного судна «Авалон», потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции.

Как сообщает Минобороны России на telegram-канале, экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» во время перехода в порт Тартус в южной части Эгейского моря первым принял сигнал бедствия от судна яхтенного типа «Авалон», следовавшего под флагами Германии и Греции. После этого российские корабли изменили курс и незамедлительно направились в район бедствия.

Российские экипажи эвакуировали людей с потерявшей ход яхты на борт сухогруза, где оказали им необходимую медицинскую помощь, и доставили их в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm