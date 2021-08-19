Экипажи и авиационная техника корабельных истребительных авиаполков Северного флота перебазировались на запасной аэродром

Палубные лётчики-истребители и обслуживающий персонал аэродрома Североморск-3 завершили перебазирование авиационной и специальной техники на аэродром авиационной базы объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Причиной перебазирования стала плановая реконструкция взлетно-посадочной полосы на аэродроме базирования.

Как сообщает пресс-служба СФ, ближайшие несколько месяцев полеты палубных лётчиков-истребителей армии ВВС и ПВО Северного флота будут проходить с аэродрома Североморк-1, на котором также недавно была завершена реконструкция.